Covid-19. Surto no Liceu Francês em Lisboa põe alunos do secundário em ensino à distância

O liceu francês Charles Lepierre, em Lisboa, determinou a passagem a ensino à distância para os alunos do ensino secundário a partir da próxima quinta-feira devido a um surto de covid-19.

De acordo com um email enviado esta terça-feira a alunos e encarregados de educação pela escola francesa, a que a Lusa teve acesso, há centenas de alunos em isolamento profilático, pelo que será adotado o ensino à distância entre quinta-feira, 21 de janeiro, e sexta-feira, 29 de janeiro.

"Constatámos nos últimos dias um aumento de casos de contacto e de casos positivos nas turmas de 10.º ano e de 12.º ano", refere o email, especificando que 67 alunos do 10.º ano estão em isolamento profilático e que outros 60 do 12.º ano devem ficar em isolamento a partir desta terça-feira. "Vários professores estão também em isolamento, seja por contactos, seja porque testaram positivo", acrescenta ainda a missiva.

O liceu considera que "perante estas condições e tendo em conta o contexto sanitário em Lisboa", assim como o encerramento de restaurantes nas imediações do colégio, foi decidido, "depois de autorizado pela embaixada de França" em Lisboa, a "passagem ao ensino à distância para as turmas do ensino secundário a partir de quinta-feira, 21 de janeiro, até sexta-feira, 29 de janeiro".

Covid-19 já fez mais de 9 mil mortes em Portugal

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.246 pessoas dos 566.958 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.