Governo diz que ainda é possível aumentar resposta dos hospitais 

O secretário de Estado da Saúde diz que ainda há margem para aumentar a capacidade de internamento, mas lembra que há um limite e deixa um apelo.

"Garantidamente que não há no mundo sistemas (de saúde) ilimitados, mas o compromisso que temos com os portugueses é que vamos usá-lo (o sistema de saúde nacional) até ao limite", afirmou o secretário de Estado, após uma visita à unidade de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO).