Cerca de 30 portugueses impedidos de viajar de avião de Londres para Portugal via Madrid

Entre 20 e 30 portugueses foram esta quarta-feira impedidos de viajar de Londres para Portugal, via Madrid.

A companhia aérea Iberia diz que a culpa é das regras do estado espanhol.

No entanto, num comunicado enviado à SIC, garantiu que vai reembolsonar os passageiros e esclareceu que, a partir do Reino Unido, apenas podem entrar em Espanha os cidadãos nacionais ou com residência no país ou que estejam em trânsito para fora da zona Schengen, como por exemplo para América Latina.

Por causa da proibição de viagens de Portugal para o Reino Unido, tornou-se quase impossível encontrar voos diretos no sentido oposto. Muitos optam por fazer escala noutras cidades europeias, ficando depois sujeitos às regras vigentes nesse país.