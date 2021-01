Covid-19: mais de 500 polícias peruanos morreram entre cerca de 40 mil infetados

A pandemia de Covid-19 provocou a morte de 524 polícias peruanos e propagou a doença a cerca de 40 mil, disse o ministro do Interior do Peru, José Elice.

Só na última semana morreram três membros da Polícia Nacional peruana.

Tendo em conta que o país está a atravessar uma segunda vaga de contágio, o ministro assegurou que estão "a tomar todas as medidas necessárias para evitar que o número de mortes de agentes policiais registadas no ano passado se repita".

Por essa razão, ordenou que 90% dos trabalhadores do Ministério do Interior trabalhassem à distância e forneceu equipamento de proteção pessoal aos polícias para evitar o contágio.

O Peru tem até à data 1.073.214 casos de covid-19, com 39.044 mortes e 989.367 doentes recuperados, de acordo com o relatório do Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas foram confirmadas 6.973 infeções em todo o país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.