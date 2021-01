Covid-19. Benfica tem mais dois jogadores infetados

O Benfica informou esta quarta-feira que tem mais dois jogadores infetados com covid-19. Os encarnados jogam hoje a meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting de Braga, às 19:45 horas.

O defesa-central Otamendi e o defesa-esquerdo Nuno Tavares testaram positivo nos mais recentes testes de dignóstico realizados aos jogadores.

Na segunda-feira, a comunicação social portuguesa deu conta de vários casos de infeção nas 'águias', nomeadamente do avançado alemão Luca Waldschmidt, dos treinadores-adjuntos João de Deus, Pietra e Fernando Ferreira e do diretor Luisão, acrescentando que os brasileiros Gilberto e Everton Cebolinha cumpriam isolamento. O Presidente do clube, Luís Filipe Vieira, está também infetado.

Em comunicado emitido no site oficial, o clube da Luz confirmou a presença na meia-final da Taça "com a ambição de vencer a prova, à imagem do que acontece em todas as competições que disputa".

"Após ter exposto publicamente, de forma cautelar e transparente, o aumento de casos de covid-19 na sua estrutura profissional, não recebeu por parte das autoridades competentes -- DGS [Direção-Geral da Saúde] e Liga de Clubes -- qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas competições nacionais. Ou seja, proceder ao isolamento dos jogadores que testaram positivo e incluir no lote de atletas à disposição da sua equipa técnica todos aqueles que testaram negativo, 48 horas antes da partida", refere o Benfica.

Jorge Jesus testa negativo

Jorge Jesus voltou ontem a testar negativo à covid-19. O treinador do Benfica realizou na terça-feira um novo teste e vai estar presente no jogo de hoje.