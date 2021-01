Mais dois tenistas infetados com covid-19 antes do Open da Austrália

Dois novos casos positivos do novo coronavírus entre tenistas do Open da Austrália, anunciados hoje pelas autoridades, elevam para 10 o número de infeções relacionadas com o torneio do Grand Slam.

Uma série de contágios registados num voo proveniente de Doha, no Qatar, levou as autoridades australianas a colocarem preventivamente 72 jogadores em quarentena, sem poderem sair dos seus quartos nem para treinar.

A ministra responsável pela Polícia no estado de Vitória, Lisa Neville, disse que dois jogadores e duas pessoas relacionadas com o torneio tiveram teste positivo nas últimas 24 horas.

Mais de mil pessoas chegaram na semana passada à Austrália em 17 voos especialmente fretados e os primeiros casos de infeção com o novo coronavírus foram registados entre passageiros.

Todos os jogadores e acompanhantes ficam 14 dias confinados nos seus hotéis, de acordo com o protocolo pré-estabelecido, e somente os que não tiveram contacto de risco nos voos para a Austrália podem sair cinco horas por dia para treinar.

O Open da Austrália, primeiro dos quatro torneios do Grand Slam da temporada, começa em 8 de fevereiro, com três semanas de atraso em relação às suas datas habituais.