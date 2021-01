Covid-19: surtos ativos em pelo menos seis lares de Bragança

Numa altura em que o distrito de Bragança registou um novo máximo de casos de covid-19 com 237 positivos em 24 horas, há surtos ativos em pelo menos seis lares da região que contabilizam já 300 infetados e 14 mortos. Num dos lares tinha sido acabado de ser dada a primeira toma da vacina.

Este é o segundo surto a ocorrer em lares da misericórdia de Mirandela: 63 utentes e 4 funcionários estão infetados na unidade Nossa Senhora da Paz.

Há pelo menos mais cinco surtos ativos em estruturas de acolhimento de idosos do distrito de Bragança.

No concelho de Miranda do Douro dois lares da Misericórdia contabilizam 100 infetados e 13 mortos.

Há também um surto no lar da aldeia de Cerejais, em Alfandega da Fé, com 50 infetados. Os casos foram detetados poucos dias depois dos utentes e funcionários terem recebido a primeira dose da vacina contra a covid.

Também um dos lares da Misericórdia de Mogadouro regista 62 infetados e um morto.

Em Vila Flor também um lar da Misericórdia tem 35 casos positivos.

No concelho de Vinhais outro surto atingiu todos os utentes do lar de Agrochão com 32 idosos e 17 funcionários infetados.

VEJA TAMBÉM:

As últimas notícias em https://sicnoticias.pt/ultimas