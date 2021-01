Covid-19. Praia da Nazaré interditada com barreiras para impedir passagem de pessoas

A praia da Nazaré, no distrito de Leiria, foi esta quinta-feira interditada com barreiras metálicas que impedem a passagem de peões para evitar a aglomeração de populares e fazer cumprir as determinações do Governo para travar a pandemia, informou a Proteção Civil local.

A interdição de "todos os espaços públicos em que se verifica aglomeração de pessoas, designadamente a marginal, o paredão e a praia", decorre das determinações do Governo: "Entendemos que deveriam ser colocadas barreiras físicas para tentar evitar que as pessoas não cumpram as regras", disse hoje à agência Lusa o vereador da Proteção Civil na Câmara da Nazaré, Orlando Rodrigues.

Além da sinalética indicadora da proibição de circular na praia, "em todas as rampas de acesso estão a ser colocadas estruturas metálicas mais robustas para impedir a passagem" e, ao longo da marginal que ladeia a praia, estão a ser instaladas "as proteções de ferro que costumam ser utilizadas na Meia Maratona".

O acesso à marginal e ao paredão estão igualmente a ser vedados com baias metálicas e fitas.

A medida foi decidida em articulação com a Capitania do Porto da Nazaré e a PSP, "tendo em conta a necessidade de evitar a aglomeração de pessoas que escolhem este locais para fazerem passeios ou caminhadas", tendo os últimos dias sido marcados por "uma excessiva concentração para um período de confinamento", disse Orlando Rodrigues.

A deliberação da autarquia interdita a praia e o paredão (via poente) em toda a extensão da Avenida da República e da Avenida Manuel Remígio, desde o molhe norte até à Capela de Santo António.

O Parque da Pedralva foi também encerrado à população, tal como os parques infantis, estando ainda proibida a utilização de todos os bancos de jardim instalados no concelho e de quaisquer equipamentos de fitness instalados em espaço público.

O acesso ao Forte S. Miguel Arcanjo (no Sítio da Nazaré) está também interditado a viaturas e peões.

"Pedimos a toda a população que cumpra estas determinações para ajudar a diminuir a propagação da covid-19 entre a comunidade local", apelou o vereador, que admite "limitar o acesso a outros locais, como a ciclovia da Estrada Atlântica [que liga a Nazaré às praias do concelho de Alcobaça], caso se mantenha um elevado movimento de pessoas".

O concelho da Nazaré, que desde o início da pandemia registou um total de 407 pessoas infetadas com covid-19, conta atualmente com 136 casos ativos, segundo o mais recente boletim de situação epidemiológica, publicado na quarta-feira pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria. O boletim contabiliza ainda 265 pessoas recuperadas e seis mortos no âmbito da pandemia.

DA // ROC