Fecho das escolas. Federação Dos Sindicatos Da Função Pública desmarca greve

A Federação Dos Sindicatos Da Função Pública desmarcou a Greve Nacional dos trabalhadores não docentes das Escolas da Rede Pública que estava marcada para o dia 29 janeiro.



A alteração deve-se à atual situação de pandemia e à suspensão da actividade letiva.

No entanto, o sindicato sublinha que os motivos da greve se mantêm e que espera respostas do Governo para o problema da falta de trabalhadores não docentes nas escolas e para o fim das situações de trabalho precário identificadas e transmitidas ao executivo na reunião de dia 7 deste mês.

Governo fecha todos os níveis de ensino por 15 dias

O primeiro-ministro anunciou uma interrupção letiva de 15 dias, que entra em vigor na sexta-feira, que se justifica por um "princípio de precaução" por causa do aumento do número de casos da variante mais contagiosa do SARS-CoV-2, que cresceram de cerca de 8% de prevalência na semana passada para cerca de 20% atualmente.

António Costa afirmou que os 15 dias de interrupção letiva serão compensados noutro período de férias:

"De forma a compensar estes 15 dias que se irão perder de ensino presencial, com o alargamento de período presencial em outro período dedicado a férias".

Fenprof pede que se prepare o que vai acontecer a seguir

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, considera que o encerramento das escolas era inevitável.

"Desde o início deviam ter sido criadas condições de segurança sanitária e rastreios", afirma, acrescentando que os testes de rastreio "praticamente não existiram".

Mário Nogueira defende que os professores de risco não foram protegidos contra a covid-19 e que não há condições para um possível ensino à distância de qualidade.

Nesse sentido, o responsável da Federação Nacional dos Professores, apela a que, com as escolas encerradas nos próximos 15 dias, o Ministério da Educação prepare o que vai acontecer a seguir, seja com ensino presencial ou à distância.

"Há muita coisa a fazer", diz Mário Nogueira, lembrando que as infeções de covid-19 estão a aumentar na população em idade escolar.

Na Edição da Tarde, defendeu que é possível reorganizar o calendário letivo: