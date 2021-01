Testes de automobilismo no Estoril juntam dezenas de pessoas

Estão a decorrer, no autódromo do Estoril, testes de automobilismo para uma prova internacional que vai acontecer, este fim de semana, em Portimão. Há dois dias que dezenas de pessoas se juntam no autódromo.

Dezenas de pessoas, pelo menos 40, de vários países, têm estado no autódromo esta quarta e quinta-feira em corridas que se prolongam pelo dia fora.

Esse movimento tem causado estranheza em quem mora perto da pista, já que o país está em estado de emergência e em confinamento geral.

A empresa responsável pelo espaço disse à SIC que o que está a acontecer são treinos de pilotos profissionais de equipas que participam em provas internacionais como a que vai acontecer no próximo domingo, em Portimão.

Para que não restem dúvidas, esclarece que essa prova tem o aval da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, já que estão autorizadas pela lei do estado de emergência que permite treinos e até competições profissionais desde que ao ar livre e sem público.

Apesar de serem consideradas corridas de teste para a competição de domingo, no site o evento é caracterizado como um encontro de pilotos amadores, iniciados ou profissionais que podem alugar os carros e usufruir do espaço por um determinado período de tempo.