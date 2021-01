Um casal de namorados com covid-19 casou-se durante o internamento num hospital em Inglaterra.

Simon e Elisabeth corriam risco de vida e a equipa médica concordou em antecipar a cerimónia.

O casamento aconteceu com a ajuda dos profissionais de saúde, que organizaram a cerimónia. O bolo foi feito no refeitório do hospital.

Momentos depois do casamento, Simon foi sedado e passou a noite em ventilação mecânica nos cuidados intensivos. Conseguiu melhorar. O casal está agora na mesma enfermaria.