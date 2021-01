Epidemiologista Anthony Fauci faz desabafo no regresso à Casa Branca

No primeiro dia completo de trabalho na Casa Branca, Joe Biden voltou a emitir vários decretos para reforçar o país na luta contra o coronavírus.

A ideia é ter uma resposta federal à doença que permita acelerar a vacinação, aumentar número de testes e proibir a entrada no país sem teste negativo e quarentena.

Esta quinta-feira, Anthony Fauci regressou à Casa Branca. O epidemiologista diz que sem Trump no poder pode agora falar livremente. Com Donald Trump no poder, Anthony Fauci continha-se, embora às vezes deixasse claro que a resposta da administração ao vírus era escassa

Pelo que deixava nas entrelinhas, o médico epidemiologista foi aos poucos afastado da Casa Branca mas regressa agora como principal conselheiro de Biden para a pandemia.