Faro proíbe passeios nas praias e passadiços e pede que se fique em casa

Com 756 casos ativos no município, Faro decidiu interditar o acesso á praia, passadiços e estacionamentos junto ao aeroporto. Com o fim de semana à porta, a autarquia quer evitar os habituais ajuntamentos de quem passeia junto ao mar e apela aos munícipes que fiquem em casa.

Pelo menos até ao final do mês, a ordem é para esquecer as caminhadas. Nem nos passadiços, nem no estacionamento, nem na praia. A caminho dos 800 infetados por covid-19, já com a nova variante inglesa detetada em alguns casos, a Câmara de Faro decidiu interditar o acesso às zonas mais usadas para os passeios.

A autarquia diz que o aviso está dado e haverá consequências para quem incumprir. A autarquia lembra que o número de infeções por covid-19 está a aumentar. Já morreram 11 pessoas no concelho.