GNR detém casal infetado a passear na via pública em Vila Flor

Um casal de 59 e 60 anos, infetado com covid-19, foi detido esta quinta-feira pela GNR em Vila Flor por estar a passear na via pública.



Em comunicado, o Comando Territorial de Bragança, informa que "a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de patrulhamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório. Os militares deslocaram-se à residência do casal e verificaram que se tinha ausentado. Depois confirmaram que os suspeitos se encontravam a passear. Foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Flor".

Na mesma nota à comunicação social, a GNR recorda que a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência.

Portugal registou esta quinta-feira mais 221 mortes por covid-19 - um novo máximo diário - e 13.544 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 9.686 mortes e 595.149 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 151.226 casos, mais 7.450 em relação a ontem.