Lojas do Cidadão estão encerradas mas há outros serviços que se mantêm abertos

A partir de hoje todas as Lojas do Cidadão estão encerradas mas há outros serviços que deverão permanecer abertos. No entanto, trabalhadores das conservatórios e registos reclamam a suspensão dos serviços.

O primeiro-ministro diz que as novas medidas anunciadas ontem são um suplemento e não uma susbtituição das que já estavam em vigor. Uma delas é o encerramento das lojas de cidadão

O Governo decidiu fechar estes balcões mas manter o atendimento presencial por marcação

Fora deste complemento, ficaram as conservatórias e os registos. Os trabalhadores defendem o encerramento destes serviços, uma vez que dizem estar constatemente expostos ao risco de contágio através das tarefas que desempenham.

Os trabalhadores dos impostos assim como os profissionais de Inspeção Tributária e Aduaneira

também pediram a suspensão dos serviços de forma a evitar novos casos de infeção.

O que para já está decretado nestas novas medidas de confinamento é o encerramento dos tribunais de primeira instância, exceto para atos processuais urgentes.

Estão também suspensas todas as atividades de tempos livres, estabelecimentos de dança e de música, e todas as atividades desportivas escolares.

Atividades de apoio à primeira infância como creches ou amas ou outras de apoio social desenvolvidas em Centros de Atividades Ocupacionais, Centros de Dia e universidades seniores também estão paradas

A Conferência Episcopal Portuguesa determinou também a suspensão da celebração pública da Eucaristia bem como a suspensão de catequeses.

Estas medidas estão em vigor durante os próximos 15 dias e voltarão a ser, depois, reavaliadas.