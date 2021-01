PSP de Aveiro chamada três vezes para dispersar grupos de jovens em festa nas ruas

O vídeo circula pelas redes sociais. Quem o partilhou vai escrevendo que foi uma festa dentro de um bar na noite de quinta-feira, dia 14 de janeiro, horas antes de começar o confinamento geral.

A autora do vídeo, contactada pela SIC, garante que foi partilhado sem consentimento. Garante que não é de dia 14 de janeiro, que não foi uma festa Erasmus.

Os proprietários do bar em causa, na Praça do Peixe, em Aveiro, confirmam que sim, aconteceu, na quinta, às 21:30, dentro do estabelecimento. Mas de uma forma diferente da que está a ser relatada nas redes sociais.

O proprietário diz que os jovens entraram e a situação fugiu ao controlo dos funcionários, mas que conseguiram pôr os jovens na rua passados 15 minutos. Paulo Machado diz que o grupo, de portugueses e estrangeiros, ficou depois na rua, à porta do bar.

Umas dezenas, a cantar e a dançar, aparentemente, todos sem máscara.

Na mesma noite, já a entrar pela madrugada, um grupo de jovens fazia um convívio, na rua, na Ponte dos Botirões.

A PSP foi chamada ao local. As imagens mostram uns a caminharem em passo acelerado, outros a correrem mesmo, seguidos, por pelo menos, três agentes da PSP.

O Comando Distrital de Aveiro confirma que na noite de quinta para sexta-feira, a PSP foi chamada três vezes, entre as 23:00 e a 01:00, para dispersar grupos de jovens que estavam na rua, em vários pontos da cidade. Nas três situações ninguém foi identificado, foram apenas dispersados os jovens, sem registo de incidentes.