GNR reforça fiscalização das regras do confinamento na Covilhã

As medidas do novo confinamento são mais restritivas este fim de semana, com proibição de circulação entre concelhos.

No distrito de Castelo Branco, a GNR tem 500 militares na rua em ações de patrulhamento e fiscalização para garantir o cumprimento das regras de contenção da pandemia.

A SIC acompanhou uma das operações no concelho da Covilhã.

