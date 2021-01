Cerimónias fúnebres de ator Jorge Sousa Costa marcadas para quarta-feira

O funeral do ator Jorge Sousa Costa, falecido no sábado, aos 92 anos, com covid-19, realiza-se na quarta-feira, às 16:00, no Cemitério dos Olivais, onde vai ser cremado, numa cerimónia reservada aos mais próximos.

A informação foi este domingo adiantada à agência Lusa pelo companheiro de há 28 anos, Rui Martiniano, que informa não haver velório, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Segundo Rui Martiniano, Jorge Sousa Costa, ator com vasto currículo no teatro, cinema, rádio e televisão, sentiu febre no domingo e acabou por ser hospitalizado na madrugada de segunda-feira, com covid-19, doença que viria a desencadear uma pneumonia.

Rui Martiniano sublinha a "pessoa humilde, muito educada, afável" que partilhou os palcos com os grandes atores da sua geração.

"A paixão dele era o teatro", realça o companheiro. Jorge Sousa Costa estreou-se em 1959 na peça "O Lugre", no Teatro Nacional. Passou também por outros palcos, como o Teatro da Trindade, o Teatro Ibérico, Teatro Maria Vitória ou o Teatro Maria Matos.

No cinema protagonizou o filme "Retalhos da Vida de Um Médico", realizado por Jorge Brum, entre muitas outras películas, portuguesas e estrangeiras.

Jorge Sousa Costa fez teatro radiofónico, nas últimas duas décadas colaborou com os Novos Parodiantes e participou em várias telenovelas e séries televisivas, como "A Banqueira do Povo", "Marina, Marina", "Ballet Rose" ou "Médico de Família".

No teatro musical integrou o elenco de "A Rosa Tatuada", "Amália" e "O Violino no Telhado", de Filipe La Féria.

Rui Martiniano sublinha que Jorge Sousa Costa "contracenou com grandes atores e atrizes, como Laura Alves, Curado Ribeiro, Luzia Maria Martins ou Ruy de Carvalho".