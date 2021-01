A Feira do Fumeiro de Montalegre realiza-se online.

Estava agendada para o próximo fim de semana. No entanto, os produtores e a autarquia preveniram-se com tempo e criaram um plataforma que está a ser um sucesso de vendas online.

Os produtores estão surpreendidos com o número de encomendas e dizem que a plataforma é para manter.

As entregas são gratuitas no Norte do país a partir de 100 euros.