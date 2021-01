Ministro da saúde britânico espera que escolas no Reino Unido possam reabrir até à Páscoa

O ministro da saúde do Reino Unido, Matt Hancock, espera que as escolas possam reabrir até à Páscoa, no entanto tudo vai depender da evolução da pandemia.

"Espero que sim", disse Hancock, quando questionado, numa entrevista à Sky News, se as escolas estariam abertas na Páscoa. “Mas temos de olhar para os dados, temos de olhar para o impacto do programa de vacinação. O ministro da Educação já disse que vai garantir que as escolas tenham pelo menos duas semanas de aviso prévio antes do regresso e eu não não sei se será antes", disse.

As escolas estão encerradas, para a maioria dos alunos, desde 5 de janeiro, como parte das medidas adotadas para o confinamento geral no Reino Unido.

O Reino Unido já administrou a primeira das duas doses da vacina contra o novo coronavírus em cerca de seis milhões de pessoas, quando o número de mortes no país devido à pandemia está perto dos 100.000.

O ministro de Saúde britânico, Matt Hancock, disse este domingo que três quartos dos maiores de 80 anos do Reino Unido receberam uma vacina. E avançou também que três quartos dos residentes de lares de idosos também já receberam a sua primeira vacina.

Até sábado, quase 5,9 milhões de doses da vacina foram administradas no Reino Unido. As autoridades de saúde britânicas pretendem vacinar 15 milhões de pessoas, incluindo todas as pessoas com mais de 70 anos, até 15 de fevereiro.

A campanha de vacinação no Reino Unido é um raro sucesso em um país com o pior surto do novo coronavírus da Europa.