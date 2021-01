O mundo avança para os 100 milhões de infetados e vários países inquietam-se com a falta de vacinas

Com o mundo a avançar para os 100 milhões de infetados, vários países inquietam-se com a falta de vacinas ou o atraso na produção e entrega.

No Brasil foram administradas as primeiras doses da AstraZeneca no mesmo dia em que milhares sairam às ruas em protesto contra Bolsonaro. O atraso no arranque da vacinação é apontado como uma derrota para o Presidente brasileiro.

Também a Europa se inquieta com o atraso na produção e entrega de vacinas. O Governo italiano pondera tomar medidas legais para garantir que consegue cumprir o objetivo de vacinar até ao final de março seis milhões de pessoas.

Valor que o Reino Unido acaba de alcançar, numa altura em que assiste a um novo aumento de infeções e de mortes. É neste momento o país do mundo com mais mortes por 100 mil habitantes.