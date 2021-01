Recordista nacional do lançamento do peso Tsanko Arnaudov infetado com covid-19

O atleta Tsanko Arnaudov, atual recordista nacional do lançamento do peso, anunciou este domingo que está infetado com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

"Teste covid-19 positivo. Nem isso me vai deixar desanimado... apenas me vai fazer mais forte. Até daqui a 14 dias", afirmou o atleta do Benfica, no instagram.

Portugal registou numa semana tantos casos como nos primeiros seis meses da pandemia

Os novos casos vão continuar a subir pelo menos durante os próximos 15 dias, com impacto nos hospitais. No total, já morreram mais de 10 mil pessoas em Portugal com covid-19.

Só na última semana, Portugal confirmou 74 mil novos casos de infeção, tanto como nos primeiros seis meses da pandemia. Em 7 dias, morreram mais 1.300 pessoas com covid, o mesmo valor atingido em dois meses no ano passado.

É difícil, para já, saber quando vamos atingir o pico da terceira vaga. Os cenários ainda estão muito dependentes do peso das novas variantes, do comportamento das pessoas durante o confinamento e dos casos que têm escapado.

Só no início do próximo mês é que os números podem começar a melhorar e apenas se o confinamento começar a ter efeito.

