61 infetados com covid-19 na Misericórdia de Boticas. Já tinham tomado uma dose da vacina

Em Boticas, no distrito de Vila Real, há 2 surtos em instituições da Misericórdia onde já tinha sido administrada a vacina contra a covid-19.

Há, pelo menos, 50 infetados no no Centro de Apoio a Deficientes e mais 11 no lar de idosos. O primeiro sinal de alarme surgiu no lar de idosos de Boticas, depois de duas funcionárias testarem positivo.

No lar foi criada uma ala para isolar os casos positivos. Todos já tinham levado a primeira dose da vacina contra a covid-19 e estava marcada para breve a segunda toma.

Nos próximos dias deverão ser feitos mais testes no lar da Misericórdia, dado o período de incubação da doença.

O reforço de funcionários nas instituições afetadas deverá ser feito através da ativação das brigadas de intervenção rápida ou das funcionárias da autarquia disponíveis devido encerramento das escolas.

