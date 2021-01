Covid-19. Bruxelas propõe criação de uma nova categoria para o mapa europeu de risco

Bruxelas propõe que o mapa europeu de áreas de risco passe a incluir uma nova categoria vermelho escuro, a somar às cores já existentes que são o verde, laranja e o vermelho.

O objetivo é identificar as regiões onde a taxa de novos casos de covid-19 ultrapassa as 500 infeções por cem mil habitantes, com medidas mais restritivas para quem viaja a partir dessas zonas.

Na simulação da Comissão Europeia, apresentada pelo comissário da Justiça Didier Reynders, Portugal é um dos países pintado a vermelho-escuro. A proposta terá de ser discutida pelos vários estados-membros.