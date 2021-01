Covid-19. Hospital Beatriz Ângelo com 275 doentes internados

O Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, tem esta segunda-feira 275 doentes internados com diagnostico covid-19, 22 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e 253 em camas da enfermaria , revelou a unidade hospitalar.

Esta unidade hospitalar da Grande Lisboa dá conta que existem esta segunda-feira mais 18 doentes internados com covid-19 do que no domingo, 253 estão internados em enfermaria com covid-19, enquanto 22 em Unidades de Cuidados Intensivos com covid-19, todos adultos e a serem ventilados.

De acordo com os dados fornecidos pelo HBA, existem ainda 25 doentes no Hospital a aguardar confirmação de resultado, enquanto 52 pessoas encontram-se no domicílio também a aguardar confirmação de resultado.

Esta segunda-feira são também reportadas cinco mortes, o mesmo número do que no domingo, sendo que nos últimos dez dias, na tabela enviada pelo hospital, o dia 18 de janeiro é aquele é que foram registadas mais mortes, 15, seguido de dia 22 de janeiro, quando se contabilizaram 12.

Nessa semana -- entre 16 e 25 de janeiro -- o dia de menor mortalidade foi o dia 23, quando ocorreram duas mortes, sendo de registar que, a 17 de janeiro, não foram contabilizadas quaisquer mortes.

Segundo os dados, hoje contabilizam-se ainda 32 entradas/admissões na enfermaria covid-19, tendo nove doentes recebido alta para domicílio.

Em 16 de janeiro estavam destinadas 139 camas ao internamento de doentes adultos não covid-19, número que tem vindo a descer nos últimos dez dias, estando agora reservadas 56.

Em pediatria, o número de camas de destinadas ao internamento de doentes não covid mantém-se nas 14, estando somente três ocupadas.

O total de camas das especialidades médicas e cirúrgicas é de 434, encontrando-se esta segunda-feira ocupadas 363.

Em 17 de janeiro, a administração do Hospital Beatriz Ângelo admitia ter de enviar os doentes em tratamento de quimioterapia para outros hospitais devido à necessidade de libertar profissionais e espaços para reforçar os meios destinados à covid-19.

A unidade hospitalar da Grande Lisboa tinha então 204 doentes covid internados, 19 dos quais em cuidados intensivos, o maior número desde o início da pandemia até então, o que obriga à transferência de doentes para outros hospitais. Hoje tem 22 doentes em cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.121.070 mortos resultantes de mais de 98,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.469 pessoas dos 636.190 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.