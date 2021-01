A PSP realizou, esta segunda-feira de manhã, uma operação de fiscalização no IC19, em Lisboa, no âmbito do Estado de Emergêncio e do Confinamento Geral.

Praticamente não encontrou violações ao confinamento, no entanto duas pessoas foram detitas por conduzirem sem carta.

A partir desta segunda-feira, os condutores podem pagar as multas relacionadas com a pandemia no momento da fiscalização. Caso contrário, acresce um valor de 51€ de custos processuais. As multas variam entre os 200 e os 1000€.