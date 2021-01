Ilha do Corvo regista o primeiro caso de covid-19 desde o início da pandemia 

A ilha açoriana do Corvo registou o primeiro caso de covid-19 desde o início da pandemia. Por precaução, a única escola da ilha foi encerrada e 18 pessoas foram testadas.

A ilha mais pequena dos Açores resistiu 10 meses sem o vírus que já deu a volta ao mundo. Era a única do arquipélago livre da covid-19, mas este fim de semana isso mudou.

Apesar do Corvo ter agora o primeiro caso de covid-19, as restantes ilhas têm vindo a registar menos infeções a cada dia que passa. Ainda assim, as autoridades alertam que não se pode baixar a guarda e é preciso manter todos os cuidados para impedir o avanço do vírus nas ilhas.