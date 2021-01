PSP e GNR detetam bares a funcionar ilegalmente em Ovar, Espinho e Cucujães

Num dos bares, em Ovar, estavam a ser servidas bebidas alcoólicas no sótão do estabelecimento. Foram identificadas mais de 20 pessoas, entre clientes e proprietários e serão aplicadas coimas a todos eles.

No passado dia 8 de janeiro, ainda antes do confinamento geral, a PSP de Ovar tinha posto fim a uma festa de aniversário, num bar da cidade. Levantou autos de contraordenação a 17 pessoas, quase todas jovens, com idades a rondar os 20 anos.

Neste domingo, dia de eleições, também a GNR de Cucujães, em Oliveira de Azeméis, encerrou um estabelecimento de bebidas que estava a funcionar com 30 clientes no interior. A todos foram elaborados autos de contraordenação e a proprietária foi constituída arguida.