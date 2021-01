PSP realiza fiscalização ao cumprimento das regras de confinamento obrigatório

A PSP tem em curso uma operação de fiscalização do dever de confinamento obrigatório na Grande Lisboa, na manhã desta segunda-feira. As autoridades estão a verificar, de forma aleatória, se os condutores têm justificação para circular.

Segundo a subcomissária Cátia Brás, até às 10:00 foram fiscalizadas mais de 500 viaturas, tendo todos os condutores estavam a cumprir as regras e faziam-se acompanhar de uma justificação válida.

Apesar dos níveis de circulação estarem a cima dos registados no primeiro confinamento, a subcomissária destaca que houve uma redução de 20% do que ocorria fora do estado de emergência

Esta segunda-feira entra também em vigor a nova regra sobre o pagamento voluntário das coimas relacionadas com a covid-19. Os portugueses que optem por pagar a multa no momento, não lhes sendo cobrado os custos processuais. As coimas podem ir dos 200 aos 1.000 euros e os custos processuais acrescem 51 euros ao valor da multa.

Durante o fim de semana, a PSP realizou 600 ações de fiscalização, tendo registado 406 contraordenações. Foram detidas 40 pessoas. A falta do uso de máscara e o consumo de bebidas alcoólicas na via pública são os principais falhas às regras registas pelas autoridades.