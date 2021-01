Covid-19. Alemanha regista 903 mortos e 6.408 novos casos nas últimas 24 horas

A Alemanha registou, nas últimas 24 horas, 903 mortos pelo novo coronavírus e 6.408 novas infeções informou esta terça-feira o Instituto Robert Koch (RKI) referindo que se mantém uma descida dos valores em relação às últimas semanas.

O pico de novos casos registou-se no dia 18 de dezembro com 33.777 casos e o máximo de mortes por covid-19 ocorreu a 14 de janeiro, com 1.244 mortes.

A incidência acumulada apresenta uma descida em relação aos últimos sete dias situando-se atualmente nos 107,6 por cada 100 mil habitantes, quase metade dos 197,6 do que foi registado a 22 de dezembro.

No total, 52.990 pessoas morreram na Alemanha, vítimas de SARS CoV-2 e 2.148.077 pessoas ficaram infetadas desde o início da pandemia, sendo que 1.844.000 conseguiram recuperar da doença.

Até ao momento 1.783.118 cidadãos receberam uma das duas doses da vacina contra o covid-19, no país.

O país vai manter as restrições, pelo menos até ao dia 14 de fevereiro, às atividades públicas e económicas para contenção da pandemia.

De acordo com o governo, o principal risco neste momento é a propagação das variantes do novo coronavírus consideradas mais contagiosas.

Os locais de diversão e culturais, restaurantes e comércio não essencial assim como as escolas permanecem encerrados há quase três meses.

As reuniões em casas limitam-se a uma pessoa que não habite o domicílio.