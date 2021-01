Covid-19. Governo dos Açores diz que situação é a "menos grave do país" 

O Governo dos Açores diz que a situação de internamentos no arquipélago é a "menos grave" do país.

Em São Miguel, no Hospital do Divino Espírito Santo, o maior dos Açores e que serve várias ilhas, estão 23 doentes com covid-19 internados, dos quais sete em cuidados intensivos.

De acordo com fonte da instituição, ao contrário do que acontece no resto do país, o serviço ainda tem margem para receber mais doentes, sendo a ocupação em cuidados intensivos inferior a 25% do total da capacidade instalada.