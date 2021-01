Covid-19. Governo holandês vai manter recolher obrigatório apesar de confrontos

O Governo holandês vai manter o recolhimento obrigatório devido à covid-19, apesar dos tumultos provocados pelos protestos anti-confinamento que abalam o país desde sábado à noite, garantiu esta terça-feira o ministro das Finanças, Wopke Hoekstra.

"Não se capitula perante quem parte vidros de janelas", afirmou o ministro, citado pela agência holandesa ANP, considerando que os responsáveis pelos confrontos registados em várias cidades não são manifestantes legítimos, porque "só a escória que faz isto".

Já na segunda-feira, o primeiro-ministro, Mark Rutte, tinha considerado que os confrontos que se têm registado desde que foi imposto o recolher obrigatório "são inaceitáveis", afirmando que a situação "não tem nada a ver com protestos", mas sim com "violência criminosa".

No mesmo dia, o presidente da câmara municipal de Eindhoven, John Jorritsma - a região mais afetada pelos tumultos -- admitiu que a situação pode evoluir para uma guerra civil e classificou os manifestantes como "a escória da terra", expressão que também foi usada hoje usada pelo ministro das Finanças.

O motim coincidiu com o primeiro fim de semana do novo recolher obrigatório nacional - entre as 21:00 e as 04:30 -, mas os responsáveis municipais enfatizaram que a violência não foi obra de cidadãos preocupados com suas liberdades civis.

"Estas manifestações estão a ser usadas por pessoas que só querem uma coisa: revoltar-se", afirmou Hubert Bruls, presidente da câmara da cidade de Nijmegen e líder de um grupo de organizações de segurança local.

"Não há absolutamente qualquer desculpa", sublinhou nesse dia a ministra para a Cooperação e Desenvolvimento, Sigrid Kaag, à televisão holandesa. "Isto é violência e espero que a polícia apanhe todas as pessoas e haja punições pesadas", concluiu.

Esta madrugada, a polícia deteve 184 pessoas em várias cidades do país, número que poderá ser superior já que se registaram confrontos violentos em Den Bosch e Roterdão que se prolongaram até de manhã.