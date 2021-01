Covid-19. Número de infetados no mundo perto dos 100 milhões

O número de casos de covid-19 em todo o mundo está perto dos 100 milhões.

Em Espanha, o ministro da Saúde demitiu-se, em plena terceira vaga, para ser candidato a presidente do governo regional da Catalunha.

No Reino Unido, o governo pondera impor quarentena aos britânicos que voltarem de viagem. Mas esta terça-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson só teve palavras para a barreira das 100 mil mortes que foi ultrapassada.

Para entrar nos Estados Unidos, passa a ser obrigatório apresentar um teste negativo. O balanço de infetados ultrapassa já os 25 milhões.

A Nova Zelândia anunciou que as fronteiras devem continuar fechadas durante grande parte deste ano.

No México, o quarto país com mais mortos, crescem as críticas à gestão da pandemia e ao Presidente que testou positivo à covid-19.

Na Colômbia, morreu o ministro da Defesa, com complicações associadas à covid-19.

A pandemia já provocou mais de dois milhões de mortos.