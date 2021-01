Covid-19. Universidade de Coimbra termina avaliação do 1.º semestre em formato 'online'

A Universidade de Coimbra (UC) vai terminar as avaliações do 1.º semestre, que tinham sido suspensas devido à pandemia provocada pela covid-19, de 1 a 12 de fevereiro e de forma remota, anunciou esta terça-feira a instituição.

"Foi determinado que os exames (por realizar) do 1.º semestre de 2020/21 devem ser realizados de forma remota ('online') entre 1 e 12 de fevereiro", afirmou esta terça-feira a Universidade de Coimbra (UC) em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a instituição, a decisão foi tomada após "um estreito diálogo com o Conselho Geral da UC, com as diferentes unidades orgânicas e com os estudantes, e face aos indicadores disponíveis quanto à previsível evolução da pandemia e à possível duração do confinamento".

Na sequência da recalendarização das avaliações, "as atividades letivas do segundo semestre devem ter início a 15 de fevereiro e decorrer na modalidade de ensino à distância, até que estejam asseguradas condições de segurança e em linha com as indicações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior".

De acordo com a nota de imprensa, foi ainda decidido alargar a época especial de avaliações até 10 de setembro.

