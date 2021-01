Polícias quebram confinamento ao cortarem o cabelo numa esquadra de Londres

Trinta e um polícias britânicos vão ser individualmente multados em 200 libras (226 euros) por violação das regras do confinamento ao cortarem o cabelo numa esquadra em Londres, revelou esta terça-feira a Polícia Metropolitana de Londres.

O incidente aconteceu a 17 de janeiro em Bethnal Green, no leste da capital britânica, duas semanas após a entrada em vigor do confinamento, que determinou o encerramento de comércio não essencial e serviços como cabeleireiros.

Após uma investigação, além da multa aos agentes, dois deles estão ainda a ser sujeitos a um inquérito interno por conduta dolosa por terem organizado a ação.

O comandante do policiamento local, o detetive-chefe superintendente Marcus Barnett, considerou o incidente "dececionante e frustrante" e disse que, embora a iniciativa tenha recolhido donativos para instituições de caridade, "isso não os desculpa de uma muito má decisão".

"Com toda a razão, a população espera que a polícia seja um modelo no cumprimento das regras que visam prevenir a propagação deste vírus mortífero. Espero que esta ação prove que a polícia não está imune à aplicação das regras, e que estamos preparados como organização para agir se virmos que os agentes se comportaram de maneira irresponsável", vincou.

Covid-19 no Reino Unido

O Reino Unido ultrapassou esta terça-feira as 100 mil mortes de covid-19, de acordo com os últimos dados do Governo, após terem sido registadas 1.631 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes para 100.162.

O país é quinto a nível mundial com maior número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.