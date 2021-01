O Reino Unido ultrapassou as 100 mil mortes por covid-19, desde o início da pandemia. É o número mais elevado de mortes registadas, entre todos os países da Europa.

A primeira morte por covid-19 no Reino Unido foi reportada no dia 5 de Março e os primeiros casos de infetados com coronavírus foram registados no dia 31 de Janeiro do ano passado.

Quase um ano, mais 3,6 milhões de pessoas testaram positivo à covid-19 no Reino Unido.