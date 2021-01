Computadores cedidos pelo Ministério da Educação devem ser devolvidos no final de cada ciclo

Pais e diretores estão preocupados com as condições dos alunos no regresso ao ensino à distância.

Os computadores, cerca de 335 mil, ainda não chegaram a todas as escolas e há alunos da ação social escolar que não estão a levantar o equipamento. Os computadores que o Ministério da Educação está a ceder às escolas são emprestados e devem ser devolvidos no final de cada ciclo, tal como os manuais escolares.

Os possíveis danos que terão de ser pagos pelos pais e a impossibilidade de as crianças instalarem programas também levam a recusas, que as direções comunicam à plataforma digital do Ministério.