Os portugueses e outros estrangeiros com residência no Reino Unido vão ter de pagar a quarentena num hotel, se quiserem entrar no país. A medida abranje ainda os próprios britânicos que queiram regressar.

É mais um esforço para tentar travar as novas variantes do vírus.

No primeiro país da Europa a ultrapassar os 100 mil mortos, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson diz que as escolas não abrem antes de março.