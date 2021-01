Covid-19 no mundo: 100 milhões de infetados, mais de metade recuperou da doença

Desde o início da pandemia, mais de 100 milhões de pessoas testaram positivo à covid-19, mas, até agora, mais de metade recuperou da doença.

Um pouco por todo o mundo, atualizam-se as medidas ao ritmo dos números, entre avanços e recuos.

No Reino Unido, o aumento de casos e de mortes exige novas restrições como a provável imposição de quarentena em hotéis para os que chegam ao país, o primeiro na Europa a superar a marca das 100 mil mortes.

Em Espanha, o governo decidiu prolongar as limitações à chegada de aviões e barcos do Reino Unido e em Madrid, para tentar travar o aumento de contágios, o recolher obrigatório foi antecipado para as 9:00.

Na Holanda, a imposição do recolher obrigatório foi recebida com revolta mas a polícia diz que a calma voltou a reinar no país, depois de quatro noites de protestos violentos que resultaram em quase 500 pessoas detidas.

Na Alemanha, para já, o recolher obrigatório está posto de parte mas mantém-se, até 14 de fevereiro, o confinamento com as escolas e grande parte do comércio de portas fechadas. É um esforço para tentar conter o avanço vírus, identificado no país pela primeira vez há precisamente um ano.

A situação nos EUA mantém-se critica, com mais de 4 mil mortes num dia o país superou a marca das 425 mil desde o início da pandemia e o balanço de infetados ultrapassa já os 25 milhões. Números que a nova administração quer travar: para já continuam fechadas as fronteiras à Europa, Brasil e África do Sul.