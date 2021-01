Especial informação: a pressão nos hospitais

Na véspera de mais uma renovação do estado de emergência, devido à pandemia, ouvimos os especialistas, os profissionais de saúde e tentamos perceber para onde caminhamos.

Contamos com o contributo de Pedro Cerqueira, professor do Núcleo de Matemática da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a pneumologista Cláudia Chaves Loureiro, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Ricardo Correia Matos, enfermeiro, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros e ainda António Braz Costa, diretor-geral do Centro Tecnológico do Têxtil e do Vestuário.

Em estúdio, o virologista Pedro Simas e José Gomes Ferreira, da SIC.