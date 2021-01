Mais de 30 detidos durante a quarta noite de distúrbios na Holanda

Pelo menos 33 pessoas foram esta terça-feira detidas nos arredores de Roterdão durante a quarta noite de distúrbios entre a polícia e grupos de jovens em protesto contra o recolher obrigatório em vigor na Holanda.

Não existe, até ao momento, registo de detidos noutras cidades e a polícia sublinhou que a calma reinou esta noite na maior parte do país, mas os agentes prenderam 33 pessoas em Roterdão, por diferentes delitos, às primeiras horas do recolher obrigatório que começou às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

Na mesma cidade foram ainda detidas 17 pessoas por delitos menores antes do recolher obrigatório, que entrou em vigor às 21:00 locais.

A polícia ocupou as ruas das principais cidades da Holanda ao início da noite para prevenir os violentos distúrbios que assolaram o país nos últimos três dias, após o anúncio de um confinamento nacional para travar a propagação da covid-19.

Em Amesterdão, a polícia de choque também foi enviada para uma rua de comércio onde um grande grupo de jovens se encontraram e deflagraram alguns engenhos pirotécnicos, mas não houve registo de confrontos violentos.

Motins começaram no sábado numa vila piscatória

Os motins, que começaram com o incêndio de um centro de testes ao novo coronavírus numa vila piscatória, no sábado, são os piores de que há registo na Holanda em vários anos.

Foram despoletados pela contestação contra medidas severas de confinamento contra que se encontram em vigor desde meados de dezembro, mas os apelos a tumultos através das redes sociais, principalmente entre a população mais jovem, têm alimentado a agitação.

As escolas holandesas estão encerradas desde das férias do Natal e a polícia referiu esta tarde que as imagens mostram muitos adolescentes entre os amotinados e que muitos das pessoas presas nas últimas noites foram detidas nas proximidades das suas residências.

"Junto-me aos apelos aos pais para que mantenham as suas crianças em casa. Sobretudo após as 21:00, fiquem em casa", disse a chefe regional da polícia do norte da Holanda, Anja Schouten.

As noites de violência têm sobrecarregado a polícia e conduzido ao reforço da segurança nas ruas com recurso à polícia militar.

Na segunda-feira, os manifestantes arremessaram pedras, engenhos pirotécnicos e coquetéis Molotov à polícia e pilharam lojas em pelo menos duas cidades, Roterdão e Den Bosch.

Ao todo, 184 pessoas foram presas durante a última noite de tumultos e a polícia multou mais de 1.700 em 95 euros por desrespeitarem o recolher obrigatório em vigor entre as 21:00 e as 04:30.

A taxa de novas infeções na Holanda tem diminuído nas últimas semanas, mas o instituto de saúde pública do país alertou hoje que a variante do vírus inicialmente detetada no Reino Unido está a ganhar terreno e será provavelmente por mais de um terço das infeções na última semana.

O país contabiliza 13.650 mortes confirmadas devido à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.149.818 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.