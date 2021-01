PSD quer que Governo divulgue diariamente o número de pessoas vacinadas contra a covid-19

O presidente do PSD sugeriu esta quarta-feira que o Governo passe a informar o número de pessoas que são vacinadas contra a covid-19 diariamente.

Rui Rio diz que essa informação deve chegar da mesma forma que chegam os números dos novos casos, dos recuperados e das mortes.

O líder do PSD acusou o Governo de António Costa de falhar duas vezes na apresentação dos critérios de vacinação dos titulares de órgãos de soberania.

Para Rui Rio, os políticos que estão em cargos absolutamente essenciais devem ser vacinados.

Agora imaginemos que o primeiro-ministro ficava infetado e com sintomas, ou no limite até ter de ser hospitalizado. O que é que o país ganhava em não ter vacinado o primeiro-ministro? Só perdíamos. Não podemos estar com esta demagogia nem com estes complexos.