Pais e diretores preocupados com condições do ensino à distância 

Pais e diretores estão preocupados com o que consideram ser a falta de condições para o regresso do ensino à distância.

O Ministério da Educação tem vindo a comprar computadores para que os alunos estudem a partir de casa. São emprestados e terão de ser devolvidos, mas alguns pais de alunos com ação social escolar não estão a levantar o equipamento.

Por não aceitarem as condições, como o pagamento de danos ou a impossibilidade de instalação de programas, as escolas comunicam as recusas à plataforma do Ministério da Educação para que seja autorizada uma nova distribuição.

Os sindicatos estão preocupados com as condições de trabalho dos docentes a partir de 8 de fevereiro. A FNE pediu uma reunião urgente com o Ministério, o STOP tem uma greve convocada a partir de segunda-feira.