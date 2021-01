Reino Unido aperta restrições com Portugal. Passageiros obrigados a quarentena de 10 dias

O Governo britânico vai apertar ainda mais o controlo de chegadas de passageiros oriundos de Portugal. Vai passar a ser obrigatório cumprir uma quarentena de 10 dias, num hotel pago pelo estado.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou esta quarta-feira que a medida aplica-se a um total de 22 países de África e da América do Sul e pretende evitar a importação de casos de novas variantes do coronavírus. No caso de Portugal, foi incluido na lista devido às ligações frequentes com o Brasil.

A decisão abrange apenas os britânicos e residentes no Reino Unido, já que as viagens não essenciais com partida de Portugal e outros países de risco, já estavam proibidas desde o dia 15.

O impacto da medida deverá ser reduzido nesta altura, uma vez que também Portugal já tinha suspendido todos os voos de e para o Reino Unido por causa da variante britânica.