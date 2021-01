Vacinação de titulares de órgãos de soberania. Cotrim Figueiredo recusou ser prioritário 

O deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, considera que as altas figuras do Estado devem ser consideradas prioritárias na vacinação contra a covid-19, no entanto defende que são poucos aqueles que detêm esse estatuto, não sendo ele um dos prioritários.

Os titulares de órgãos de soberania, deputados, funcionários da Assembleia da República, membros dos órgãos das Regiões Autónomas e presidentes de câmara, enquanto responsáveis da proteção civil, vão começar a ser vacinados na próxima semana.

No entanto, há vários deputados e titulares de órgãos de soberania a recusarem tomar a vacina contra a covid-19 na fase prioritária de titulares de órgãos de soberania.

Para além de João Cotrim Figueiredo, Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, e Cristóvão Norte, do PSD dizem que não querem ser incluídos no grupo prioritário de vacinação.