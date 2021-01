Associação Abraço está com falta de material de proteção essencial para ajudar pessoas com SIDA

A Associação Abraço, que apoia pacientes com SIDA, não recebe equipamentos de proteção há dez meses.

Os equipamentos, que são essenciais para proteger os profissionais e dar assistência em casa dos pacientes, no lar residencial e nos centros de rastreio, são fornecidos pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito do Programa Nacional para a infeção VIH/SIDA.

Máscaras, batas descartáveis e cobre pés são alguns dos equipamentos que a Abraço precisa para desenvolver os projetos de apoio a pessoas com SIDA.

A Abraço nunca parou os apoios, mas teve de ajustar o orçamento e a situação está a ficar insustentável.

A Presidente da Abraço admite que está em contacto com a Direção-Geral da Saúde, entidade competente que entrega os equipamentos, mas até ao momento não tem garantias de uma data.

Em resposta à SIC, a DGS justifica o atraso das entregas "com a situação provocada pela pandemia", que colocou "alguns constrangimentos ao desenvolvimento das atividades das Organizações Não-Governamentais", garantido que "procurou minimizar o impacto na saúde financeira das organizações."

No que diz respeito aos Equipamentos de Proteção Individual, assume que a distribuição ainda "nao está concluída", uma vez que o processo de aquisição dos equipamentos, que está a cargo dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, ainda está a decorrer. Garante que "serão distribuídos assim que o processo de aquisição esteja concluído".