Câmara de Castro Verde assume que comunicação de confinamento em bairro cigano “não foi adequada”

A Câmara Municipal de Castro Verde admite que a comunicação que fez no Facebook sobre a implementação de um confinamento da comunidade cigana “não foi adequada”.

Esta quarta-feira, o presidente da autarquia alentejana esteve reunido com várias associações ciganas e antirracistas – entre elas o Movimento SOS Racismo – para debater a situação. Depois do encontro, o município negou qualquer intenção de estigmatizar ou discriminar aquele grupo de pessoas.

Um surto de covid-19, com 17 pessoas infetadas, levou a Câmara Municipal de Castro Verde a informar que a GNR estava “em permanência” a controlar os acessos à zona do Rossio do Santo, impondo naquele bairro um rigoroso confinamento. No Facebook, a autarquia escreveu que foi estabelecido “um plano para assegurar a fiscalização do rigoroso confinamento daquela comunidade”.

A publicação foi apagada, mas não deixou de causar polémica. A autarquia foi acusada de estar a pôr em prática uma medida de segregação étnica, inédita no país.