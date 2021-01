Covid-19. Homem detido na investigação a pacote suspeito em fábrica de vacinas

A polícia de Kent, no sul de Inglaterra, prendeu um homem suspeito do envio de um pacote estranho que levou a evacuar uma fábrica de vacinas contra a covid-19 em Wrexham, no País de Gales, quarta-feira, anunciaram as autoridades.

A polícia emitiu um comunicado onde explicou que executou dois mandados de busca na localidade de Chatham e prendeu um homem de 53 anos "sob suspeita de enviar os pacotes", mas as investigações continuam.

"Não há sinais que sugiram que exista uma ameaça em curso", referiram as autoridades.

A Wockhardt UK, subsidiária de uma farmacêutica com sede no Mumbai proprietária da unidade fabril em Wrexham, disse ainda na quarta-feira, ao fim da tarde, que a análise do pacote suspeito tinha sido concluída com segurança e os funcionários autorizados a voltar às instalações.

Horas antes, a polícia do Norte do País de Gales tinha criado um perímetro de segurança em torno do parque industrial Wrexham Industrial Estate, cerca de 68 quilómetros a sul de Liverpool, são produzidas e armazenadas doses da vacina contra a covid-19 da Oxford-AstraZeneca.

Em causa estava um pacote suspeito de estar armadilhado.

A vacina Oxford-AstraZeneca é uma das duas vacinas atualmente a serem administradas no Reino Unido, juntamente com a Pfizer/BioNTech.

Covid-19 no Reino Unido

O Reino Unido adiantou-se ao resto da Europa com uma campanha de vacinação contra a covid-19 em grande escala para sair da crise de saúde, tendo cerca de 7,2 milhões de pessoas já recebido a primeira dose de duas doses.

O Reino Unido anunciou na quarta-feira ter registado 1.725 mortes e 25.308 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 101.887 mortes e 3.715.054 casos desde o início da pandemia covid-19.

Os portugueses e outros estrangeiros com residência no Reino Unido vão ter de pagar a quarentena num hotel, se quiserem entrar no país. A medida abranje ainda os próprios britânicos que queiram regressar. É mais um esforço para tentar travar as novas variantes do vírus.

No primeiro país da Europa a ultrapassar os 100 mil mortos, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson diz que as escolas não abrem antes de março.