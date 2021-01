Covid-19. Surtos nos lares podem colocar em causa vacinação de 30 mil idosos

Os surtos ativos em lares podem impedir quase 30 mil idosos de serem vacinados. A primeira fase de vacinação acaba esta sexta-feira.

A vacinação nos lares que começou no início de janeiro e estava a correr conforme o previsto, mas os quase 400 surtos ativos estão a pôr em causa todo o processo.

O principal problema de momento é a falta de pessoal devido à pandemia. Não podem trabalhar porque estão infetados ou em isolamento profilático.

A situação, que já era grave, piorou agora com o fecho das escolas. Muitos profissionais têm de ficar em casa com os filhos menores.

Faltam essencialmente enfermeiros para administrarem a vacina da covid-19.

No caso de alguns lares das misericórdias, o problema está a ser resolvido com as brigadas de intervenção rápida ou com o recurso a funcionários de outras instituições.

Há trabalhadores a fazerem muitas horas extra para conseguirem administrar o maior número possível de vacinas.

Nos lares portugueses entre idosos e profissionais vivem e trabalham cerca de 200 mil pessoas.

A estimativa é que até ao final da semana estejam vacinadas, já com as duas doses da vacina 40 mil pessoas e que 130 mil consigam receber a primeira toma.

No entanto, esta falta de profissionais, considerada dramática pelos representantes dos lares poderá impedir a vacinação de 30 mil idosos nesta primeira fase que termina no final da semana.