Fiscalização a restaurante acaba com clientes em fuga por túnel de escoamento de água

A PSP multou no sábado vários clientes de um restaurante em Camarate que violaram o dever de recolhimento domiciliário e tentaram fugir das autoridades escondendo-se num túnel de escoamento de água.

A tentativa de fuga aconteceu depois da Polícia de Segurança Pública fiscalizar um estabelecimento pertencente a um grupo recreativo que se encontrava a funcionar como estabelecimento de restauração.

Apesar de estar com as portas fechadas, os agentes aperceberam-se de várias pessoas a conversar no interior. Quando a presença das autoridades foi detetada, os clientes do estabelecimento fugiram pelas traseiras, entrando num túnel de escoamento de água.

A saída localizava-se a cerca de 50 metros de distância indo desaguar num ribeiro que, por sua vez, desagua no rio Trancão.

A PSP tentou demover os infratores, sem sucesso. Foram, por isso, acionados para o local os Bombeiros Voluntários de Camarate, a fim de procederem ao resgate.

Ainda assim, por suspeitarem que os infratores pudessem estar em perigo, dois dos agentes no local entraram no túnel. Acabaram por encontrar os clientes no seu interior, “bastante molhados”.

Após serem resgatados, foram identificados e autuados.